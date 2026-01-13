Al Bano | il visto negato per la Russia e il brano per l’Iran

Al Bano ha recentemente comunicato di aver ricevuto un rifiuto per il visto in Russia, situazione che ha influenzato i suoi programmi internazionali. Nel contempo, sta collaborando con un artista locale per la realizzazione di una canzone dedicata all’Iran. Questa vicenda evidenzia le sfide e le opportunità di un artista italiano nel contesto delle relazioni diplomatiche e culturali internazionali.

Al Bano ha raccontato con grande amarezza che gli è stato negato il visto per la Russia. Nel frattempo sta lavorando ad una canzone per l'Iran con un artista locale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

