Al Bano | il visto negato per la Russia e il brano per l’Iran

Al Bano ha recentemente comunicato di aver ricevuto un rifiuto per il visto in Russia, situazione che ha influenzato i suoi programmi internazionali. Nel contempo, sta collaborando con un artista locale per la realizzazione di una canzone dedicata all’Iran. Questa vicenda evidenzia le sfide e le opportunità di un artista italiano nel contesto delle relazioni diplomatiche e culturali internazionali.

