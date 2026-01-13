Aiuti chiacchiere e inglese | arriva il corso per ragazzi

L’associazione Aiuti dalla Vallata amplia le sue attività con un nuovo corso di inglese dedicato ai ragazzi. L’iniziativa si svolge presso la “Bottega delle Chiacchiere”, la sede multifunzionale di Vaiano in via Braga 113. Un’opportunità per migliorare le competenze linguistiche in un ambiente accogliente, all’interno di un progetto che promuove l’apprendimento e il confronto tra giovani e volontari.

Arriva anche il corso d’inglese fra le tante iniziative dell’associazione Aiuti dalla vallata che si svolgono alla "Bottega delle chiacchiere", la sede multifunzionale del gruppo di volontariato in via Braga 113, in pieno centro a Vaiano. Il corso prende il via il 17 gennaio ed è rivolto ai ragazzi delle elementari, ha durata di 15 ore per 10 incontri, che si svolgeranno ogni sabato dalle 10.30 alle 12. L’insegnante è una madrelingua laureata ad Oxford che abita a Vernio, Romy Simmonds e per le informazioni e le prenotazioni è necessario contattare la stessa docente al 3382487092. Il corso d’inglese – per adesso rivolto ai bambini ma nelle previsioni dell’associazione in futuro sarà anche per adulti - in partenza va ad affiancare altri corsi organizzati da Aiuti dalla Vallata come il corso di musica, con chitarra classica ed elettrica, che si svolge il martedì e il giovedì, e il corso di disegno per bambini (anche in questo caso a breve ce ne sarà uno rivolto agli adulti) il mercoledì alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

