Aiutare gli anziani negli spostamenti e farli sentire meno soli? Ecco come si può
Se vuoi dedicare parte del tuo tempo libero ad aiutare gli anziani a muoversi con maggiore autonomia e a ridurre il senso di solitudine, questa opportunità a Lecco fa al caso tuo. Un'occasione per contribuire concretamente al benessere della comunità, offrendo supporto e compagnia a chi ne ha più bisogno, in modo semplice e significativo.
Opportunità a Lecco per chi intende spendere parte del proprio tempo libero a favore di un'associazione. Auser provinciale di Lecco è infatti alla ricerca di nuovi volontari da reclutare.L'appello è stato lanciato tramite i canali social del sodalizio, attivo nella valorizzazione della terza età. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
