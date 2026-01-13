Aiutare gli anziani negli spostamenti e farli sentire meno soli? Ecco come si può

Se vuoi dedicare parte del tuo tempo libero ad aiutare gli anziani a muoversi con maggiore autonomia e a ridurre il senso di solitudine, questa opportunità a Lecco fa al caso tuo. Un'occasione per contribuire concretamente al benessere della comunità, offrendo supporto e compagnia a chi ne ha più bisogno, in modo semplice e significativo.

