airbus ha scelto matthieu louvot come ceo della divisione elicotteri

Airbus ha annunciato la nomina di Matthieu Louvot come nuovo CEO di Airbus Helicopters, una delle divisioni principali del gruppo. Con questa scelta, l’azienda rafforza la propria leadership nel settore degli elicotteri, puntando sull’esperienza e sulla visione strategica di Louvot. La nomina entra in vigore in un momento di crescita e innovazione per la divisione, che continua a consolidare la sua posizione nel mercato globale.

Matthieu Louvot sarà il nuovo Chief executive officer di Airbus Helicopters, una delle principali divisioni del gruppo Airbus SE. Il manager subentrerà a Bruno Even dal prossimo aprile 2026. Quest’ultimo, alla guida della divisione elicotteri dal 2018, ha lasciato l’incarico per motivi personali. Louvot è attualmente vice presidente esecutivo della strategia di Airbus. Anche per questo è stato scelto per guidare il settore Helicopters, così da garantire continuità strategica e rinnovamento. Il segmento rappresenta circa l’11 per cento dell’intero fatturato della società. Airbus è leader europeo e secondo operatore mondiale nel settore aerospaziale e della difesa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

