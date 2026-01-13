Ai Fluttuanti le dinamiche delle relazioni tossiche
Il Teatro dei Fluttuanti ospiterà, mercoledì 21 gennaio alle ore 21, lo spettacolo
È in arrivo lo spettacolo della criminologa Roberta Bruzzone: "Amami da morire". Mercoledì 21 gennaio, alle ore 21, al Teatro dei Fluttuanti andrà in scena uno spettacolo teatrale potente che esplora le dinamiche delle relazioni tossiche, della dipendenza emotiva e della manipolazione narcisistica. "Amami da morire" racconta un rapporto non salutare, che si nutre di promesse estreme, dove l’amore non ha significato. "Un viaggio profondo, emozionante, a tratti spezzante, nel quale l’amore viene trasformato in trappola, una carezza in un arma, l’amore in un ricatto se non peggio". Queste le parole della criminologa su ciò che gli spettatori di devono aspettare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ai Fluttuanti le dinamiche delle relazioni tossiche.
