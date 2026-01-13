Agnes scomparsa a Modena la polizia cerca la studentessa di 14 anni

Agnes, una studentessa di 14 anni di Modena, è scomparsa circa 48 ore fa. La polizia sta conducendo le indagini nel tentativo di rintracciarla, ma al momento non ci sono aggiornamenti sulle sue condizioni o sul luogo in cui potrebbe trovarsi. La comunità è invitata a collaborare e a segnalare eventuali informazioni utili alle autorità.

Modena, 13 gennaio 2026 –  E’ scomparsa da ormai 48 ore e da quel momento di lei non si è saputo più nulla. Sono momenti di grande apprensione questi per la scomparsa di una studentessa di 14 anni di Modena. La ragazzina, Agnes Cristina Piliego si sarebbe allontanata da casa sabato notte senza portare il proprio cellulare con sé. Subito è scattata la denuncia da parte dei familiari ed è stato attivato il piano di ricerche: la squadra mobile sta indagando per ritrovare la minore. La 14enne è una studentessa di terza media delle Ferraris di Modena. Al momento della scomparsa indossava una giacca nera con riflessi grigi e scarpe nere, della Nike. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

