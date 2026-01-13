Agnes Cristina Piliego scomparsa a 14 anni l’appello dei genitori | Aiutateci

Agnes Cristina Piliego, 14 anni, è scomparsa nella notte tra sabato e domenica nella zona di Modena Est. La famiglia ha lanciato un appello, chiedendo aiuto per ritrovarla. Le autorità stanno collaborando con le forze dell'ordine per approfondire le ricerche e trovare Agnes nel più breve tempo possibile.

Sono ore di forte preoccupazione per la famiglia di Agnes Cristina Piliego, la ragazza di 14 anni scomparsa nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio dalla sua abitazione in zona Modena Est. La giovane, nata il 23 settembre 2011, si sarebbe allontanata senza portare con sé il cellulare e da allora non si hanno più notizie. Con il passare delle ore cresce l’ansia dei familiari, che hanno lanciato un appello pubblico chiedendo l’aiuto di chiunque possa aver visto la ragazza o avere informazioni utili. Nella giornata di domenica è stata formalizzata una denuncia di scomparsa presso la Questura di Modena, che ha avviato gli accertamenti del caso, valutando tutte le possibili ipotesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Agnes Cristina Piliego scomparsa a 14 anni, l’appello dei genitori: “Aiutateci” Leggi anche: Agnes Cristina Piliego scomparsa a Modena, la studentessa di 14 anni non si trova da due giorni. L’appello della mamma: «Aiutateci» Leggi anche: Agnes scomparsa a Modena, la polizia cerca la studentessa di 14 anni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fermato per un normale controllo poi portato in carcere, era ricercato. Agnes Cristina Piliego scomparsa a 14 anni, la ragazzina non si trova da due giorni. I genitori: «Aiutateci» - Sono momenti di forte preoccupazione per la famiglia di Agnes Cristina Piliego, 14 anni, nata il 23 settembre 2011, scomparsa nella notte tra sabato 10 ... msn.com

13ENNE SCOMPARSA, AVVIATE LE RICERCHE DI AGNES CRISTINA PILIEGO - C’è molta apprensione a Modena per la scomparsa della 13enne Agnes Cristina Piliego, la 13enne residente nel quartiere di Modena Est, di cui non si hanno più notizie dalla notte tra sabato e domenica ... tvqui.it

Agnes Cristina Piliego scomparsa a 14 anni, l’appello dei genitori: “Aiutateci” - Sono ore di forte preoccupazione per la famiglia di Agnes Cristina Piliego, la ragazza di 14 anni scomparsa nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio ... thesocialpost.it

Questa ragazza, Agnes Cristina Piliego, studentessa di terza media presso la Scuola Media Ferraris di Modena, è scomparsa tra sabato dopo le ore 2:00 e domenica prima delle ore 10:00. Non è rientrata a casa e da quel momento non si hanno più sue notizi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.