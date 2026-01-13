Agli Speyer con l’hashish in manette

Nella serata di domenica, gli agenti dell’Upgsp della Questura hanno arrestato un 26enne guineano nei pressi dei Giardini Speyer, trovandolo in possesso di hashish. L’intervento, mirato a contrastare lo spaccio e il consumo di droga, ha portato all’arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione si inserisce in un’attività di monitoraggio per garantire la sicurezza del territorio.

Nel corso di un servizio mirato svolto nella serata di domenica, personale dell'Upgsp della Questura è intervenuto nei pressi dei Giardini Speyer, arrestando un 26enne di nazionalità guineana, regolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Durante le fasi del controllo, l'uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza agli operanti e tentando di sottrarsi all'intervento di polizia. Nel corso della colluttazione, due operatori della Polizia di Stato sono rimasti feriti, riportando lesioni personali.

