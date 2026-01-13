Aggressioni a Saronno Sud | uomo più volte denunciato tutto fermo perché richiedente asilo

A Saronno Sud, un uomo con precedenti per aggressioni e comportamenti molesti è stato coinvolto in recenti episodi. La sindaca ha precisato che, trattandosi di un richiedente asilo, le eventuali azioni sono limitate dalle normative vigenti. La situazione evidenzia le complessità legate alla gestione di casi di questo tipo, nel rispetto delle procedure e dei diritti di tutte le persone coinvolte.

Denunciato più volte per aggressioni e atteggiamento molesto nel parcheggio di Saronno Sud, la sindaca spiega che trattandosi di richiedente asilo, non si può fare di più. E' di questa mattina un comunicato stampa ufficiale diffuso dal Comune di Saronno in cui si legge: "In merito alla persona di origine extracomunitaria che staziona nel parcheggio

