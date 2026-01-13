Aggressione alla Baraccola | 30enne colpito con pugni e aste di ferro da tre persone
Un episodio di violenza si è verificato nella zona della Baraccola ad Ancona, dove un uomo di 30 anni è stato vittima di un’aggressione da parte di tre sconosciuti. Dopo essere scesi da un’auto, i aggressori lo hanno colpito con pugni e aste di ferro. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’accaduto.
ANCONA – L’aggressione, a opera di ignoti, si è consumata in zona Baraccola, da un gruppo di tre persone le quali, dopo essere scese da un’auto, si sono scagliate contro un 30enne. Gli agenti sono intervenuti ieri sera, attorno alle 21, in via Sacco e Vanzetti per raccogliere la testimonianza di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
