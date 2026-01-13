Aggressione alla Baraccola | 30enne colpito con pugni e aste di ferro da tre persone

Un episodio di violenza si è verificato nella zona della Baraccola ad Ancona, dove un uomo di 30 anni è stato vittima di un’aggressione da parte di tre sconosciuti. Dopo essere scesi da un’auto, i aggressori lo hanno colpito con pugni e aste di ferro. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’accaduto.

