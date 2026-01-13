Aggressione a Termini la mattina dopo due dei fermati hanno rapinato un'altra donna tirandole dello yogurt

Nella zona di Termini a Roma, due dei quattro fermati per il pestaggio di un funzionario del Mimit sono stati coinvolti in una rapina in zona Ostiense, poche ore dopo l’arresto. Durante l’episodio, avvenuto al mattino successivo, hanno sottratto yogurt a una donna. Le autorità continuano le indagini per chiarire eventuali collegamenti tra i diversi eventi e valutare eventuali responsabilità.

