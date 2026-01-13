Agenti aggrediti da detenuti | Ora intervenite

Da ilgiorno.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi due giorni, sette agenti della polizia penitenziaria sono stati vittime di aggressioni da parte di detenuti nel carcere di via Gleno. Oltre alle criticità di sovraffollamento e carenza di personale, queste situazioni evidenziano la necessità di interventi immediati per garantire la sicurezza degli agenti e il rispetto delle norme all’interno delle strutture penitenziarie.

Sette agenti aggrediti in due giorni. Non bastano i problemi di sovraffollamento e carenza di organico, la polizia penitenziaria del carcere di via Gleno deve fare i conti con detenuti violenti. L’ultima aggressione si è registrata sabato, quando cinque poliziotti sono stati feriti da due reclusi che non volevano rientrare in cella. Venerdì, invece, un altro detenuto, accompagnato in infermeria, aveva morsicato un agente a un braccio e colpito un collega con un pugno alla tempia. Questi ultimi due poliziotti hanno riportato 20 giorni di prognosi a testa, mentre i cinque agenti medicati al pronto soccorso sono stati dimessi con prognosi tra 5 e 8 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

agenti aggrediti da detenuti ora intervenite

© Ilgiorno.it - Agenti aggrediti da detenuti: "Ora intervenite"

Leggi anche: Ardea, Cisl: “Aggrediti due agenti di polizia locale, ora basta”

Leggi anche: Digos, agenti aggrediti da cittadini cinesi a Prato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Agenti aggrediti da detenuti: Ora intervenite; Ancora allarme nel carcere di Bancali: agenti aggrediti e feriti da un detenuto; Due agenti aggrediti tra Ivrea e Brissogne, costole rotte e violenze in servizio; Medici e agenti aggrediti dai detenuti, la denuncia del SAPPE.

agenti aggrediti detenuti interveniteAgenti aggrediti da detenuti: "Ora intervenite" - Non bastano i problemi di sovraffollamento e carenza di organico, la polizia penitenziaria ... ilgiorno.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.