Agenti aggrediti da detenuti | Ora intervenite
Negli ultimi due giorni, sette agenti della polizia penitenziaria sono stati vittime di aggressioni da parte di detenuti nel carcere di via Gleno. Oltre alle criticità di sovraffollamento e carenza di personale, queste situazioni evidenziano la necessità di interventi immediati per garantire la sicurezza degli agenti e il rispetto delle norme all’interno delle strutture penitenziarie.
Sette agenti aggrediti in due giorni. Non bastano i problemi di sovraffollamento e carenza di organico, la polizia penitenziaria del carcere di via Gleno deve fare i conti con detenuti violenti. L’ultima aggressione si è registrata sabato, quando cinque poliziotti sono stati feriti da due reclusi che non volevano rientrare in cella. Venerdì, invece, un altro detenuto, accompagnato in infermeria, aveva morsicato un agente a un braccio e colpito un collega con un pugno alla tempia. Questi ultimi due poliziotti hanno riportato 20 giorni di prognosi a testa, mentre i cinque agenti medicati al pronto soccorso sono stati dimessi con prognosi tra 5 e 8 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
