Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, sono emersi sospetti riguardo a De Martino e Angelica. La vicenda solleva domande sul loro comportamento e sulla possibilità che situazioni simili siano già accadute in passato. La trasmissione prosegue con l’obiettivo di offrire intrattenimento e approfondimenti, mantenendo sempre un'attenzione equilibrata e rispettosa nei confronti dei protagonisti.

Oggi, martedì 13 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lui si chiama Enrico, viene da Ferrara e nella vita è un pescatore e allevatore di vongole. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Lei si chiama Angelica, viene da Pistoia e nella vita è una educatrice di asilo nido. La ragazza ha deciso di partecipare insieme alla sua dolce metà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, pesante sospetto su De Martino e Angelica: "È mai successo prima?"

Leggi anche: Affari Tuoi, il pesante sospetto su Orazio e De Martino: "Napoletani, 300mila assicurati"

Leggi anche: Affari Tuoi, Stefano De Martino e Gennarino show. Il Dottore: “Non mi è mai successo”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Affari Tuoi, il pesante sospetto su Maria Pia: Perché ha così cul***; Affari Tuoi, il pesante sospetto sulle gemelle: Perché l'offerta era bassa; Affari Tuoi il pesante sospetto su Maria Pia | Perché ha così cul***; Affari Tuoi il pesante sospetto sulle gemelle | Perché l' offerta era bassa.

“Affari tuoi”, il sospetto delle “scimmiette ammaestrate” nel pubblico - Un utente su X mette sotto accusa il pubblico in studio di Affari tuoi, il quiz show dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino: “Ma perché il pubblico sembra fatto da scimmie ... it.blastingnews.com

Affari Tuoi, quanto si vince davvero? Con le tasse è questa la cifra finale - Dietro i pacchi più famosi della TV si nasconde un meccanismo che pochi conoscono davvero: tra oro, tasse e regolamenti ... msn.com