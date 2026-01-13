Durante la puntata di lunedì sera di Affari Tuoi su Rai Uno, Stefano di Sant'Angelo di Gatteo ha partecipato insieme a sua moglie Patrizia. Tuttavia, un episodio ha attirato l'attenzione: un commento offensivo rivolto a Stefano, definendolo “perdente” dopo l’episodio del pacco. Questo episodio ha sollevato discussioni sulla sensibilità e il rispetto nel contesto televisivo.

Stefano di Sant'Angelo di Gatteo, insieme alla moglie Patrizia, è stato protagonista lunedì sera di una puntata emozionante di Affari tuoi su Rai Uno, condotta da Stefano De Martino. La coppia ha regalato una gara avvincente, piena di colpi di scena e scelte coraggiose.Partenza sprint, con offerte rifiutate da 39.000 e 45.000 euro (più jackpot di 4.000 euro). Stefano ha spiegato le motivazioni: sistemare l'auto che lo ha lasciato a piedi e riparare la casa danneggiata dall'alluvione, con un metro d'acqua all'interno. Bravi a liberarsi presto del pacco numero 1 (divieto di meduse) e a conquistare il 13 (la Sicilia). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, l'attacco vergognoso a Stefano dopo il pacco: "Perdente"

