Affari Tuoi in prima serata con De Martino | Nella buona e nella cattiva sorte

Il 13 febbraio, Rai1 presenta uno speciale di Affari Tuoi intitolato “Nella buona e nella cattiva sorte”, condotto da Stefano De Martino. L’evento, come riportato da Sorrisi e Canzoni, offrirà agli spettatori un’occasione di intrattenimento serale con un format consolidato, caratterizzato da momenti di suspense e coinvolgimento. La puntata rappresenta un appuntamento importante per il pubblico fedele e per coloro che desiderano scoprire nuove dinamiche del programma.

Il 13 febbraio, come riportato da Sorrisi e Canzoni, Rai1 accenderà le luci su uno speciale di Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte. Il programma, condotto da Stefano De Martino, dedica la serata a coppie di fidanzati pronte a compiere il grande passo. Dopo il successo della Lotteria Italia dello scorso 6 gennaio, che ha sfiorato il 36% di share, il game show punta nuovamente a conquistare il pubblico della rete ammiraglia. Coppie protagoniste e premi da sogno. Al centro dello spettacolo ci saranno 20 pacchi, ciascuno contenente premi che le coppie scopriranno uno alla volta. Il montepremi massimo in palio è di 300. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Affari Tuoi in prima serata con De Martino: “Nella buona e nella cattiva sorte” Leggi anche: Affari Tuoi in prima serata a San Valentino, De Martino romantico in sfida aperta con Scotti Leggi anche: Ascolti tv, De Martino ‘re’ della prima serata: vince ‘Affari Tuoi – Lotteria Italia’ con 35,9% Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Affari Tuoi, De Martino svolta con un matrimonio in diretta (e Gerry Scotti trema): data e format della puntata speciale; Affari Tuoi in prima serata a San Valentino, De Martino romantico in sfida aperta con Scotti; Affari Tuoi - articolo -; “Affari Tuoi”, appuntamento speciale in prima serata a San Valentino. Affari Tuoi torna in prima serata: De Martino… “Nella buona e nella cattiva sorte” - Il celebre game show della Rai celebra l’amore e le coppie in vista del matrimonio, con premi fino a 300. novella2000.it

Affari Tuoi, De Martino svolta con un matrimonio in diretta (e Gerry Scotti trema): data e format della puntata speciale - E mentre continua lo scontro a suon di share tra ‘il gioco dei pacchi’ e La Ruota della Fortuna, De Martino si prepara a una puntata molto particolare. libero.it

Affari Tuoi torna in prima serata a San Valentino: speciale con Stefano De Martino - Il celebre game show di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, torna in prima serata con uno speciale dedicato a San Valentino, in onda il 13 febbraio ... spettegolando.it

- La vera storia di Eugenia Carfora arriva questa sera su Rai 1. - La dirigente scolastica, simbolo del cambiamento, vede protagonista nel ruolo de “La Preside” la nostra Luisa Ranieri. - Appuntamento questa sera dopo “Affari tuoi”. Foto dal web - facebook.com facebook

Sara Pireddu: «E ora, Sardegna mia, questi sono davvero... “Affari Tuoi”» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.