Affari tuoi come partecipare | ecco le regioni dove si cercano concorrenti

La concorrenza agguerrita de " La ruota della fortuna " non mette in crisi " Affari Tuoi ". Stefano De Martino e Gerry Scotti si contendono un'ampia fetta di pubblico e gli ascolti stanno premiando entrambi seppur con qualche punto di differenza. Il programma di Rai1 si è rinnovato rispetto alle passate edizioni e la verve del conduttore napoletano - affiancato quest'anno dal comico Herbert Ballerina - mantiene alta l'attenzione del pubblico e persino i casting vanno a gonfie vele. I casting per Affari Tuoi. Al momento è impossibile candidarsi per la maggior parte delle regioni in gioco. I concorrenti che andranno a occupare un posto dietro al bancone dei pacchisti sono già stati selezionati (Toscana, Liguria, Puglia e persino Umbria hanno una lunga lista di attesa di concorrenti pronti a entrare in gioco), ma per partecipare al programma c'è ancora qualche possibilità se siete residenti in una di queste regioni: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle D'Aosta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

