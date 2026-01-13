Affari Tuoi Angelica di Montale arriva in finale con 300mila euro Ecco com’è andata

Affari Tuoi, Angelica di Montale, si è qualificata per la finale con un premio di 300mila euro. La sua partecipazione è stata influenzata dal concerto di Tiziano Ferro a Firenze, allo stadio Franchi, un evento che ha segnato un momento importante nella sua esperienza. Ecco come si sono svolti i principali sviluppi della sua avventura nel quiz.

Montale (Pistoia), 13 gennaio 2026 – Galeotto fu il concerto di Tiziano Ferro a Firenze, allo stadio Franchi. Fu lì che si incontrarono i destini di Angelica, educatrice di asilo nido di Montale, e di Filippo, che cura il commerciale per un'azienda di noleggio auto a breve e lungo termine. Ora stanno insieme da dieci anni e il 6 giugno si sposeranno a Poggio a Caiano. Angelica e Filippo erano stasera in gioco ad Affari Tuoi, il programma di RaiUno condotto da Stefano De Martino. Avevano il pacco numero 16. Dopo la prima serie di tiri, i pacchi rossi più importanti erano rimasti tutti in gioco, compreso il "pezzo grosso" da 300mila euro.

