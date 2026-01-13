Affari sporchi sul lago di Garda | sequestrate tre società vicine alla ‘ndrangheta
La Direzione investigativa antimafia di Brescia ha sequestrato tre società con sede nella provincia di Verona, operanti nei settori immobiliare e vitivinicolo. Le aziende sono ritenute collegate a un imprenditore affiliato alla 'ndrangheta, evidenziando un possibile coinvolgimento in attività illegali. L’operazione mira a contrastare le infiltrazioni criminali nel tessuto economico locale, rafforzando l’azione di prevenzione e repressione delle mafie sul territorio.
Brescia, 13 gennaio 2026 – La Direzione investigativa antimafia di Brescia ha disposto l' amministrazione giudiziaria di tre società con sede in provincia di Verona, attive nei settori immobiliare e vitivinicolo, ritenute riconducibili a un imprenditore legato a esponenti della 'ndrangheta. Evasione fiscale da 10 milioni di euro a Bormio: imprenditore valtellinese usava l’azienda come bancomat personale Il tesoro . Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Brescia, rientra negli sviluppi delle indagini dell' operazione “Glicine-Acheronte”, coordinata dalla Dda di Catanzaro. Le tre società, che si aggiungono ad altre otto con sede tra Brescia e Mantova raggiunte nell'estate 2024 dallo stesso provvedimento, hanno un volume d'affari complessivo di circa 2 milioni di euro e un patrimonio immobiliare stimato in 30 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
