Affari sporchi sul lago di Garda | sequestrate tre società vicine alla ‘ndrangheta

La Direzione investigativa antimafia di Brescia ha sequestrato tre società con sede nella provincia di Verona, operanti nei settori immobiliare e vitivinicolo. Le aziende sono ritenute collegate a un imprenditore affiliato alla 'ndrangheta, evidenziando un possibile coinvolgimento in attività illegali. L’operazione mira a contrastare le infiltrazioni criminali nel tessuto economico locale, rafforzando l’azione di prevenzione e repressione delle mafie sul territorio.

