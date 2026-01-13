Aeffe ha confermato i licenziamenti annunciati, suscitando la reazione dei sindacati che promettono di impugnarli. La vertenza riguarda le recenti decisioni aziendali e si inserisce in un quadro di confronto tra le parti. Le organizzazioni sindacali si preparano a difendere i lavoratori, annunciando azioni legali nelle sedi competenti. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni condivise.

Rimini, 13 gennaio 2026 – “Non è andata bene purtroppo, ma non ci fermiamo e siamo pronti a impugnare ogni singolo licenziamento nelle sedi opportune”. Con queste parole il segretario generale della Filctem Cgil di Rimini, Daniele Baiesi, riassume l’esito dell’incontro di ieri voluto dal ministero del Lavoro sulla vertenza Aeffe, che riguarda 221 licenziamenti tra le sedi di San Giovanni in Marignano (circa 170) e Milano (una quarantina). Numeri confermati al tavolo a cui hanno partecipato i rappresentanti sindacali dei lavoratori, i vertici dell’azienda di moda e il ministero. Mobilitazione davanti ai cancelli dello stabilimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aeffe, licenziamenti confermati. I sindacati non mollano: “Li impugneremo”

Leggi anche: Gruppo Aeffe (Moschino e Alberta Ferretti), confermati gli esuberi: 48 licenziamenti a Milano

Leggi anche: Crisi Aeffe, nessun margine di trattativa: confermati 221 licenziamenti. Sciopero davanti all'azienda

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crisi Aeffe, nessun margine di trattativa: confermati 221 licenziamenti. Sciopero davanti all'azienda; Crisi Aeffe: il 12 gennaio incontro con i sindacati a Roma per discutere dei licenziamenti; Aeffe, esuberi confermati, sindacati: sciopero e presidio davanti ai siti; Mancato accordo per il gruppo Aeffe di San Giovanni in Marignano, esuberi confermati.

Moschino, Ferretti e Pollini in crisi, Aeffe conferma i licenziamenti a Milano e Rimini - Aeffe conferma i licenziamenti: 221 posti a rischio tra Milano e Rimini. quifinanza.it