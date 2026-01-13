Adriana Balzarini alla Feltrinelli Point di Arona in occasione del passaggio della fiamma olimpica
Il 14 gennaio ad Arona, presso La Feltrinelli Point, si terrà un evento dedicato al passaggio della fiamma olimpica. Alle ore 16:30, Adriana Balzarini presenterà e firmerà le copie del suo libro
In occasione del passaggio della fiamma olimpica mercoledì 14 gennaio ad Arona, nella libreria La Feltrinelli Point, dalle ore 16,30, si svolgerà il firmacopie del libro "Le donne di Cortina 1956" di Adriana Balzarini, edito da Minerva Edizioni, scritto insieme ad Antonella Stelitano.Adriana. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
