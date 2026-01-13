Adolescence 2 Stephen Graham al lavoro sulla nuova storia
Stephen Graham, attore e autore di Adolescence 2, ha annunciato di essere al lavoro su una nuova storia. La serie, inizialmente concepita come un progetto autoconclusivo, ha riscosso grande successo in streaming, portando alla possibilità di sviluppare ulteriori episodi. La conferma della lavorazione di questa continuazione potrebbe segnare un nuovo passo per lo show, che ha già ottenuto riconoscimenti e premi.
L'attore, che della serie Netflix vincitrice del Golden Globe è anche autore, ha confermato di essere al lavoro su una nuova storia che potrebbe permettere allo show di proseguire con altri episodi Adolescence è stata concepita come una storia autoconclusiva e da una sola stagione, ma il successo in streaming e i successivi premi conquistati potrebbe aver spinto la produzione a continuare. Infatti, domenica sera, parlando nel backstage dei Golden Globes 2026, il co-creatore e protagonista Stephen Graham ha suggerito che lui e il co-creatore Jack Thorne stanno valutando un ritorno. A Graham è stato chiesto delle possibilità di una seconda stagione, di cui si era cominciato già a parlare lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
