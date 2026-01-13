Stephen Graham, attore e autore di Adolescence 2, ha annunciato di essere al lavoro su una nuova storia. La serie, inizialmente concepita come un progetto autoconclusivo, ha riscosso grande successo in streaming, portando alla possibilità di sviluppare ulteriori episodi. La conferma della lavorazione di questa continuazione potrebbe segnare un nuovo passo per lo show, che ha già ottenuto riconoscimenti e premi.

L'attore, che della serie Netflix vincitrice del Golden Globe è anche autore, ha confermato di essere al lavoro su una nuova storia che potrebbe permettere allo show di proseguire con altri episodi Adolescence è stata concepita come una storia autoconclusiva e da una sola stagione, ma il successo in streaming e i successivi premi conquistati potrebbe aver spinto la produzione a continuare. Infatti, domenica sera, parlando nel backstage dei Golden Globes 2026, il co-creatore e protagonista Stephen Graham ha suggerito che lui e il co-creatore Jack Thorne stanno valutando un ritorno. A Graham è stato chiesto delle possibilità di una seconda stagione, di cui si era cominciato già a parlare lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Adolescence 2, Stephen Graham al lavoro sulla nuova storia

Leggi anche: Brad Pitt vorrebbe una seconda stagione di Adolescence. Stephen Graham ai Golden Globe: «Restate sintonizzati»

Leggi anche: Good Boy, recensione: Stephen Graham e il lato disumano dell'educazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Adolescence 2, Stephen Graham riaccende la speranza: Restate sintonizzati; Brad Pitt vorrebbe una seconda stagione di Adolescence. Stephen Graham ai Golden Globe: «Restate sintonizzati; Dopo il trionfo ai Golden Globe 2026, arriva l’annuncio (a sorpresa) sulla serie rivelazione di Netflix: fan entusiasti; “Stephen Graham ama la trasformazione fisica: è il primo a telefonare”.

Adolescence 2, Stephen Graham al lavoro sulla nuova storia - L'attore, che della serie Netflix vincitrice del Golden Globe è anche autore, ha confermato di essere al lavoro su una nuova storia che potrebbe permettere allo show di proseguire con altri episodi ... movieplayer.it