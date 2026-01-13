Addio gelo gennaio cambia volto | finisce l’inverno rigido in favore di temperature più miti

A partire da gennaio, le temperature si moderano, segnando la fine del rigido inverno. Il mese si trasforma, portando condizioni più miti e meno rigide rispetto ai mesi precedenti. Questa variazione climatica rappresenta un cambiamento significativo nel clima stagionale, offrendo un nuovo scenario meteorologico che anticipa le stagioni più temperate.

Gennaio cambia improvvisamente volto e si scrolla di dosso il rigido inverno per passare a temperature più miti, quasi autunnali. Dopo giorni segnati da gelo intenso, le ultime previsioni meteo parlano chiaro: l’Italia è pronta a vivere una fase decisamente più mite, con condizioni che ricordano più l’autunno che la stagione fredda. A confermare il cambio di scenario è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che segnala un sensibile aumento delle temperature, sia minime che massime, già in atto. La causa è il ritorno dell’anticiclone subtropicale, destinato a influenzare il tempo dei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

