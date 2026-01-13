Addio gelo arriva l’anticiclone | sull’Italia clima quasi autunnale

L'anticiclone subtropicale che interessa l’Italia porta un temporaneo sollievo dal freddo intenso. Le temperature si alzano, raggiungendo punte di circa 18°C, mentre il clima si presenta quasi autunnale. Questa fase di stabilità atmosferica segna una pausa temporanea rispetto all'inverno più rigido, offrendo condizioni più miti e soleggiate in molte regioni del paese.

L' inverno più rigido si prende una pausa e sull'Italia si affaccia un anticiclone subtropicale capace di riportare temperature miti fino a 18°C. Secondo gli esperti, il clima dei prossimi giorni assomiglierà più a quello autunnale che a quello tipicamente invernale. A confermarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de iLMeteo.it, che segnala un deciso rialzo sia delle minime che delle massime già in atto su gran parte del Paese. Dalle gelate al clima mite in poche ore. Il ritorno dell'alta pressione subtropicale farà dimenticare le gelate intense degli ultimi giorni.

