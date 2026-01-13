Addio Cimatti calcio e conti Era lo Schiaffino di Ravenna

Domani alle 13.45 si terranno i funerali civili di Roberto Cimatti, scomparso sabato scorso all’età di 82 anni. La cerimonia si svolgerà presso la Camera mortuaria dell’Ospedale. Ricordato come una figura significativa per la comunità, Cimatti lascia un ricordo di semplicità e dedizione, tra il calcio e le vicende della sua vita.

Si svolgeranno domani mattina, alle 13.45, alla Camera mortuaria dell’Ospedale, i funerali in forma civile di Roberto Cimatti, scomparso sabato scorso all’età di 82 anni. Nato a Ravenna il 1 giugno 1943, Cimatti era persona molto conosciuta in città per i suoi trascorsi sportivi e per la sua attività di commercialista. Cresciuto nel vivaio del Ravenna, Cimatti si guadagnò sul campo il soprannome di “Schiaffino” per quel suo modo di giocare che richiamava il famoso giocatore del Milan. Alla fine del 1962 Cimatti venne acquistato dalla Juventus dove restò alcuni anni nelle “giovanili” bianconere quindi passò a squadre di serie C terminando la carriera di calciatore a Jesi, dove conobbe Augusta sua futura moglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

