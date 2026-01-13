Addio all' ex ministro Luigi Nicolais | presente ai funerali la ministra Bernini

Si svolgono nella Basilica di Santa Chiara i funerali di Luigi Nicolais, ex ministro e docente universitario, scomparso all’età di 83 anni. La ministra Bernini ha partecipato alla cerimonia, che rende omaggio a una figura di rilievo nel mondo accademico e politico italiano. L’evento rappresenta un momento di commiato per un professionista che ha lasciato un’impronta significativa nel settore pubblico e accademico.

Il feretro di Luigi Nicolais, professore emerito dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ex ministro, morto a 83 anni, è arrivato nella Basilica di Santa Chiara per il rito funebre. Alle esequie è presente la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini.

Morto Luigi Nicolais, docente, ex ministro e assessore regionale in Campania: funerali a Napoli - Morto Luigi Nicolais, detto Gino, professore universitario ed ex ministro, nonché Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche ... fanpage.it

Politica in lutto: addio all’ex Ministro che “ha messo tutti d’accordo” - All'età di 83 anni è morto Luigi Nicolais, accademico, scienziato ed ex ministro. newsmondo.it

Addio al professore prestato alla politica: fu assessore con Bassolino e ministro con Prodi - facebook.com facebook

Addio a Luigi Nicolais, scienziato ed ex ministro x.com

