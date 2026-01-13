Addio all' attrice di Latina Lina Bernardi

È scomparsa all’età di 88 anni Lina Bernardi, attrice originaria di Latina. Artista di grande talento, ha arricchito il teatro, il cinema e la televisione, collaborando con importanti registi italiani. La sua carriera testimonia l’impegno e la passione per il mondo dello spettacolo, lasciando un segno duraturo nel panorama artistico nazionale.

