Addio all' attrice di Latina Lina Bernardi
È scomparsa all’età di 88 anni Lina Bernardi, attrice originaria di Latina. Artista di grande talento, ha arricchito il teatro, il cinema e la televisione, collaborando con importanti registi italiani. La sua carriera testimonia l’impegno e la passione per il mondo dello spettacolo, lasciando un segno duraturo nel panorama artistico nazionale.
E' morta all'età di 88 anni Lina Bernardi, l'attrice di Latina di grande talento, artista apprezzata e stimata che ha attraversato il teato, il cinema e la televisione lavorando con alcuni dei più importanti registi italiani. Un messaggio di cordoglio è stato espresso dalla sindaca Matilde. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
