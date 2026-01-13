Addio alla Juventus per Koopmeiners si può | prezzo e data decisi
L’addio di Koopmeiners alla Juventus sembra ormai possibile, con le trattative che definiscono prezzo e data. La cessione dell’olandese potrebbe rappresentare un sacrificio per i bianconeri, purché non si registri una minusvalenza. In questo periodo di mercato, le italiane sono attive: Roma e Lazio lavorano su diversi fronti per rinforzare le proprie rose e pianificare le uscite.
L’olandese rappresenta un sacrificio possibile per i bianconeri a patto da non registrare una minusvalenza Sono ore importanti per il calciomercato delle italiane, dalla Roma che è scatenata e sta chiudendo sia Vaz che Malen alla Lazio che prova a regalare almeno 1-2 colpi in più a Sarri cercando anche di capire come ci si muoverà in uscita. E poi la Fiorentina che ha preso Harrison. Juve, Inter e Milan per ora restano a studiare, soprattutto in attesa che eventualmente possa sbloccarsi qualche cessione pesante. I bianconeri stanno rimontando in campionato, sembrano lanciatissimi con Spalletti ma stanno comunque valutando degli innesti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
