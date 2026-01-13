Addio al campione olimpico l’annuncio tragico dopo la disgrazia

Il mondo dello sport ha appreso con tristezza della scomparsa di Ueli Kestenholz, campione olimpico e figura di rilievo nello snowboard svizzero. La sua vita si è spezzata in seguito a un incidente causato da una valanga nelle montagne del Vallese. La notizia ha suscitato cordoglio tra atleti e appassionati, ricordando l’importanza della sicurezza e della passione per le discipline invernali.

Il mondo degli sport invernali è sotto shock per la tragica scomparsa di Ueli Kestenholz, leggenda dello snowboard svizzero, travolto da una valanga sulle montagne del Vallese. L'incidente si è consumato intorno alle 12.15 di domenica scorsa sul versante orientale dell' Hockuchriz, a circa 2.400 metri di altitudine. Kestenholz, cinquantenne originario delle rive del lago di Thun, era impegnato in un'uscita fuori pista insieme a un compagno sciatore quando una massa nevosa si è staccata improvvisamente per cause che la polizia cantonale vallesana deve ancora accertare. Mentre lo sciatore è riuscito a mettersi in salvo rimanendo illeso, l'ex campione è stato trascinato via e sepolto sotto metri di neve.

Addio al campione olimpionico Davide Tizzano, aveva 57 anni - Il campione Davide Tizzano si è spento alle 18 di oggi 29 dicembre 2025, era malato da tempo. 2anews.it

Davide Tizzano, addio al presidente della Federcanottaggio e doppio campione olimpico. Chi era - Nel suo palmarès sportivo spiccano due medaglie d’oro olimpiche: la prima conquistata a Seul 1988 nel quattro di coppia, la seconda ad Atlanta 1996 nel doppio. ilmessaggero.it

L'addio al dottore Marotti campione di gentilezza e coraggio: commozione sul web #Avellino - facebook.com facebook

