Addio al buio! Le giornate si allungano | ecco di quanto esattamente

Le giornate si stanno progressivamente allungando, segnando la fine del periodo più breve dell’anno. Dopo il solstizio d’inverno, le ore di luce aumentano quotidianamente, portando con sé un cambiamento naturale e rassicurante. Questo fenomeno, osservabile in modo evidente, rappresenta un segno di transizione stagionale che influenza il nostro ritmo quotidiano e il benessere generale.

Sentite anche voi che le giornate si stanno allungando? Non è solo una sensazione! Dopo il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno, abbiamo finalmente voltato pagina e ora le ore di luce aumentano giorno dopo giorno. Ma di quanto, esattamente? E perché? Scopriamolo insieme! Leggi anche: — Quando spegneranno i termosifoni a Roma? La data ufficiale Ricordiamo tutti quei pomeriggi invernali in cui il sole sembrava tramontare alle quattro? Beh, quei tempi sono ormai alle spalle! Dal 21 dicembre, giorno del solstizio d'inverno, le giornate hanno iniziato a riacquistare gradualmente la loro lunghezza.

