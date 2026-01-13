Oggi si è spento Fausto Minni, giornalista e corrispondente de La Nazione di Cannara, che ha dedicato oltre cinque decenni alla cronaca locale e al racconto dei fatti della comunità. La sua presenza costante e il suo lavoro hanno rappresentato un punto di riferimento nel panorama giornalistico della zona, lasciando un importante contributo alla storia della stampa locale.

Cannara (Perugia), 13 gennaio 2026 – Oggi ci ha lasciati Fausto Minni, corrispondente storico de La Nazione dalla sua Cannara per ben 53 anni. Fausto di anni ne aveva 99 e per oltre dieci lustri ci ha raccontato le cronache della sua città. Se non è un record, poco ci manca: difficile trovare un giornalista che abbia fatto il corrispondente per lo stesso giornale per così tanto tempo. Minni ha lavorato in Comune ma il suo interesse è stato sempre il giornalismo, dividendosi tra cronaca e sport: è stato giornalista, alla fine, per una sessantina di anni. Ha raccontato dal secondo Dopoguerra la crescita di una fetta di Umbria, il territorio interno compreso tra Assisi e Foligno, con rispetto per le persone e mai con soggezione verso i potenti, che in lui non hanno mai trovato un alleato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Fausto Minni, per 53 anni corrispondente de La Nazione

Leggi anche: Addio a Fausto Monti, per 14 anni sindaco di Misinto

Leggi anche: Stroncata dal male, addio alla chef di 53 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fausto Zanardelli e l’addio dei Coma Cose: «Con Francesca siamo ancora amici, ma non c’è più complicità» - facebook.com facebook

È uscito "a tanto così", il primo singolo dopo l'addio all'altra metà del duo e della coppia, Francesca Mesiano. x.com