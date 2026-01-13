Addio a Delio Sora uno degli orefici storici della valle del Rubicone

È venuto a mancare Delio Sora, noto orefice della Valle del Rubicone, scomparso all’età di 93 anni a Savignano sul Rubicone. Figura riconosciuta nel settore, aveva contribuito alla tradizione artigianale locale, apprezzato sia a Cesena che a Rimini. La sua presenza è stata un punto di riferimento per generazioni di artigiani e appassionati di gioielleria nella zona.

Si è spento nella sua casa di Savignano sul Rubicone Delio Sora, 93 anni compiuti il 2 gennaio, uno degli orefici storici della Valle del Rubicone conosciuto e apprezzato da Cesena a Rimini. Il funerale avrà luogo domani, alle 15, con la messa nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria nel quartiere Cesare di Savignano. Seguirà il trasporto nel cimitero centrale. Questa sera, martedì 13, veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale di Castelvecchio con il rosario alle 20 e la messa alle 20.30. Delio Sora lascia la moglie Giulietta, le figlie Monica e le gemelle Alessandra con Jorge ed Elena con il marito Maurizio, i nipoti Matteo, Gabriele, Francesco, Lisa, Lucia, Laura, Luca e Giulia e il pronipote Achille.

