Adani gode è il suo trionfo | Avete visto? Allora si può fare senza videini e servilismini

Daniele Adani commenta le recenti dichiarazioni di Spalletti sui videini degli allenatori, sottolineando come sia possibile lavorare efficacemente senza ricorrere a strumenti superflui. Con un tono equilibrato, Adani ribadisce anche il suo punto di vista critico nei confronti di Allegri, evidenziando come il successo si costruisca con pragmatismo e contenuti concreti, lontano da eccessi mediatici.

