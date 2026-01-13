Adani gode è il suo trionfo | Avete visto? Allora si può fare senza videini e servilismini

Daniele Adani commenta le recenti dichiarazioni di Spalletti sui videini degli allenatori, sottolineando come sia possibile lavorare efficacemente senza ricorrere a strumenti superflui. Con un tono equilibrato, Adani ribadisce anche il suo punto di vista critico nei confronti di Allegri, evidenziando come il successo si costruisca con pragmatismo e contenuti concreti, lontano da eccessi mediatici.

Daniele Adani torna sulle parole di Spalletti sui videini degli amici di altri allenatori, e ne approfitta per togliersi qualche sassolino rispolverando anche il suo mantra contro Allegri. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

