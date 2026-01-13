Ad Affari Tuoi la beffa di Angelica che accetta 55mila euro | nel pacco suggerito dal nonno c’era il premio massimo

Nella puntata di Affari Tuoi del 13 gennaio, Angelica, giovane concorrente toscana, ha accettato un'offerta di 55.000 euro. Tuttavia, nel pacco suggerito dal nonno si nascondeva il premio massimo, una beffa che ha sorpreso tutti. La partecipazione di Angelica, accompagnata dal fidanzato Filippo, ha attirato l'attenzione degli spettatori e ha suscitato riflessioni sulla strategia e le scelte nel gioco.

