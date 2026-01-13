Ad Affari Tuoi la beffa di Angelica che accetta 55mila euro | nel pacco suggerito dal nonno c’era il premio massimo

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di Affari Tuoi del 13 gennaio, Angelica, giovane concorrente toscana, ha accettato un'offerta di 55.000 euro. Tuttavia, nel pacco suggerito dal nonno si nascondeva il premio massimo, una beffa che ha sorpreso tutti. La partecipazione di Angelica, accompagnata dal fidanzato Filippo, ha attirato l'attenzione degli spettatori e ha suscitato riflessioni sulla strategia e le scelte nel gioco.

Nella puntata di Affari Tuoi di martedì 13 gennaio, la partita di Angelica dalla Toscana insieme al fidanzato Filippo. Cambia con il numero 17 suggeritole dal nonno, ma poi si ferma all'offerta da 55mila euro: nel suo pacco aveva il premio massimo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Ad Affari Tuoi Francesca aveva 200mila euro ma li cambia, poi accetta l’offerta: quanto c’era nel suo pacco

Leggi anche: Angelica ad Affari Tuoi fregata dal suo istinto: accetta l’offerta del dottore ma torna a casa delusa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

affari tuoi beffa angelicaAffari Tuoi stasera quanto hanno vinto? Angelica della Toscana sogna i 300mila per il matrimonio, alla fine… - Affari Tuoi stasera 13 gennaio, quanto ha vinto Angelica Ad Affari Tuoi questa sera su Rai1 gioca la bella Angelica della Toscana, pronta a convolare a ... msn.com

affari tuoi beffa angelicaAffari Tuoi, gli sposi-fidanzati cedono all’offerta del Dottore: De Martino si sbagliava - I concorrenti della Puglia riescono a portare a casa un bel gruzzolo, mentre De Martino sbaglia tutto e si lascia andare a una battuta sul matrimonio. dilei.it

Affari tuoi, caos e lite finale tra Giancarlo e la moglie: interviene De Martino e Ballerina minaccia il Dottore - Nella nuova puntata del 29 dicembre Giancarlo, accompagnato dalla moglie Raffaella, torna a casa con 44mila euro offerti dal Dottore ... libero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.