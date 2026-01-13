Franco Fiordellisi, ex segretario generale della Cgil, evidenzia l'importanza di ascoltare le comunità nelle aree interne della Campania riguardo alla gestione del sistema idrico. Ricorda che questa questione richiede un approccio non standard, che tenga conto delle esigenze locali. È fondamentale che EIC e la Regione Campania, rappresentata dal Presidente Fico, prestino attenzione alle voci delle comunità per trovare soluzioni sostenibili e condivise.

Tempo di lettura: 3 minuti La nota di Franco Fiordellisi, già segretario generale Cgil: “La gestione del sistema idrico, nelle aree interne della Campania, non è riconducibile a un modello standard, né puramente amministrativo, EIC e Regione Campania, nella persona del Presidente Fico, ascoltino le ragioni delle comunità. L ’acqua è un bene pubblico essenziale e un diritto fondamentale, ma nelle aree interne della Campania, e in particolare in Irpinia e Sannio, essa è anche una questione climatica, territoriale e ambientale, che non può essere ridotta a un problema di perimetro gestionale. La normativa nazionale e regionale indica il gestore unico come obiettivo di sistema, ma la realtà campana dimostra che questo obiettivo è stato ed è tuttora perseguito attraverso modelli differenziati, regolati e riconosciuti, proprio perché i territori presentano condizioni molto diverse tra loro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Acqua e aree interne, Fiordellisi: “Fico ascolti le comunità”

Leggi anche: Gestione sistema idrico nelle aree interne, Fiordellisi: "EIC e Regione Campania ascoltino le ragioni delle comunità"

Leggi anche: Aree interne Campania, Fiordellisi: "Rigenerare ora per non scomparire"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fiordellisi: “Gestione acqua aree interne non può seguire modelli standard” - La gestione del sistema idrico, nelle aree interne della Campania, non è riconducibile a un modello standard, né puramente amministrativo, EIC e Regione Campania, nella persona del Presidente Fico, as ... msn.com

Roberto Fico a Cusano Mutri: «Acqua pubblica e task force aree interne». Prime scintille con Cirielli - quello che ci interessa davvero è fare in modo che ci sia anche una unità operativa, molto organizzata, che contenga ... ilmattino.it

Dall’editoria all’acqua, in Calabria aree interne regno di eccellenze - Non si tiene in vita un borgo, un paese, trasformandolo esclusivamente in un’attrazione per vacanzieri, senza ... ilsole24ore.com

Dopo oltre quarant’anni di disagi e promesse rimaste incompiute, l’acqua potabile arriva finalmente nelle aree rurali di Vietri di Potenza. Ad annunciarlo è il sindaco Christian Giordano, che parla di un traguardo storico raggiunto grazie a due interventi infrastru - facebook.com facebook