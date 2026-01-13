Accende il camino ma viene avvolta dalle fiamme | donna salvata in extremis

Una donna è stata salvata in extremis dalla polizia a Manfredonia, il 6 gennaio, durante un episodio di incendio causato da una stufa. La donna, che stava accendendo il camino, è rimasta coinvolta dalle fiamme. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi. L'incidente si è verificato nella località di Siponto, in una serata caratterizzata da eventi imprevisti e interventi di emergenza.

Ritorno di fiamma da una stufa travolge una donna, salvata in extremis dalla polizia È successo la sera della Befana, martedì 6 gennaio, a Manfredonia, in località Siponto."In un normale turno di servizio può accadere di tutto, ma ci sono momenti in cui la prontezza, il coraggio e l'umanità di.

Ritorno di fiamma mentre accende il camino: anziano in prognosi riservata Notizia nel primo commento - facebook.com facebook

