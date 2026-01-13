Aboca cresce ancora nei ricavi. Superati i 310 milioni all’anno. Il piano per l’ingresso in Borsa.

Aboca, azienda fondata nel 1978 e pioniera nell’agricoltura biologica, continua a crescere, con un fatturato superiore ai 310 milioni di euro nel 2023. Nonostante alcune sfide, il gruppo mantiene una traiettoria positiva, puntando ora all’ingresso in Borsa. Specializzata in prodotti naturali e biodegradabili, Aboca si distingue per il rispetto dell’organismo e dell’ambiente, consolidando la propria presenza nel settore della salute naturale.

di Claudio Roselli Fatturato aumentato anche senza il raggiungimento degli obiettivi. Un 2025 con luci e ombre, quello che ha caratterizzato Aboca, azienda in vita dal 1978 con sede a e uno fra i primi esempi in assoluto di agricoltura biologica, che oggi offre prodotti naturali e biodegradabili per la salute delle persone, nel rispetto dell’organismo e dell’ambiente. "A livello di fatturato – ricorda Massimo Mercati (nella foto), ceo di Aboca e figlio del fondatore e presidente, il cavalier Valentino Mercati – abbiamo superato i 310 milioni di euro, mettendone in previsione 430 nel 2030. Ciononostante – ha sottolineato – l’anno appena trascorso è stato quello in cui il segmento del quale siamo leader, cioè le vie respiratorie, ha fatto registrare una flessione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

