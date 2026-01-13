Abbandonato e investito da un' auto | Lupen necessita di aiuto

Lupen, un gatto nero abbandonato e investito in un parcheggio della Valle dell'Irno, necessita di cure. Dopo essere stato lasciato da chi avrebbe dovuto salvarlo, ha subito una frattura al femore a causa dell’incidente con un’auto. È importante garantire il suo recupero e trovare una soluzione adeguata per il suo benessere.

E' stato abbandonato in un parcheggio della Valle dell'Irno da chi avrebbe dovuto amarlo e proteggerlo ed è stato travolto da un'auto in corsa, Lupen, un dolce gatto nero che, a causa dell'incidente subito, ora ha un femore fratturato. La volontaria Erminia Ruotolo lo ha recuperato e messo in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Fiumicino, riapre la distribuzione di beni di prima necessità: aumentano le richieste d’aiuto Leggi anche: Investito e abbandonato in strada a Campobello, denunciato 47enne La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. ABBANDONATO, INVESTITO E ORA FINITO IN UN BRUTTISSIMO CANILE...NON C'È FINE AL PEGGIO Lui si chiama Dante e ha circa 13 anni. Taglia media (13kg). Abbandonato come roba vecchia di cui disfarsi, privo di un occhietto, così magro che si - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.