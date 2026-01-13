A volte mi chiedo | se morissi chi verrebbe a recuperare il mio corpo? | arriva l’app salvavita Sei morto? per chi abita da solo Ecco come funziona
L’isolamento crescente tra le persone ha portato alla creazione dell’app “Sei morto?”, uno strumento pensato per chi vive da solo. Questa applicazione permette di ricevere assistenza tempestiva in caso di emergenza, offrendo una rete di supporto automatizzata. Un modo semplice e discreto per garantire maggiore sicurezza a chi trascorre molte ore senza compagnia, senza creare allarmismi, ma contribuendo a una maggiore tranquillità quotidiana.
Crescono i nuclei familiari composti da una sola persona, e cresce anche la paura che questi soggetti possano avere incidenti o addirittura morire senza che nessuno se ne accorga. Per questo motivo in Cina è nata un’app, “ Are You Dead?” (“Sei morto?”), che tenta di allontanare un simile, tragico scenario. In che modo? Se l’utente non effettua l’accesso all’applicazione per più di due giorni scatta l’allarme per la persona indicata come contatto d’emergenza. Gli istituti di ricerca immobiliare, come riporta Global Times, prevedono che entro il 2030 la Cina potrebbe avere fino a 200 milioni di famiglie mononucleari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: “Se avessi fatto la liposuzione sarei piena di cicatrici, me ne vedi qualcuna? Come ti permetti di dire che il mio corpo non è armonico, chi diavolo sei?”: Elettra Lamborghini risponde sui social (poi cancella il commento)
Leggi anche: Parla Sempio: “Stasi in galera da innocente? Mi chiedo se possa succedere a me. Marco Poggi è ancora mio amico”
«Sei morto?», l'app cinese che spopola tra i giovani: può salvare la vita a chi abita da solo. Come funziona.
Chiedo di più, così poi scendo. Quante volte abbiamo sentito (o pensato) questa frase Sembra una strategia logica, quasi una protezione. In realtà, nel mercato immobiliare di oggi, è il modo più veloce per "bruciare" il valore di casa tua. Nel carosello di oggi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.