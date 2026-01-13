A Vietri sul Mare musica performance del fuoco e buona tavola il 17 gennaio per la Festa dei Ceramisti

Il 17 gennaio, a Vietri sul Mare, si svolgerà la tradizionale Festa dei Ceramisti, evento che unisce musica, spettacoli di fuoco e degustazioni di prodotti locali. Questa occasione rappresenta un momento di valorizzazione dell’arte ceramica e della cultura del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza che celebra le tradizioni artigianali e gastronomiche di Vietri sul Mare. Un appuntamento da non perdere per conoscere e apprezzare le eccellenze della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Com’è ormai consuetudine, anche quest’anno torna a Vietri sul Mare la tradizionale Festa dei Ceramisti. Sabato 17 gennaio 2026 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria si terranno le speciali iniziative in occasione del giorno di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali domestici, del fuoco e di quanti hanno a che fare con lui: dei pizzaioli, dei panettieri, dei pompieri e, ovviamente, dei ceramisti. Ed una città di antica tradizione ceramica come Vietri sul Mare non poteva che onorare “Sant’Antuono” con un suggestivo momento d’incontro con gli artisti locali, che sono custodi ed artefici della più rinomata la ceramica vietrese che da secoli si indentifica con il territorio, e che si rifà alla tradizione che vedeva nel passato l’usanza, in questo giorno, di mettere allo stesso tavolo i proprietari delle “faenzere” con i propri dipendenti per una luculliana tavolata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Vietri sul Mare musica, performance del fuoco e buona tavola il 17 gennaio per la Festa dei Ceramisti Leggi anche: "La notta dell'Immacolata" a Vietri sul Mare, tra musica, sapori e i tradizionali falò Leggi anche: Al via l’abbattimento del vecchio edificio scolastico di Marina di Vietri sul Mare: lì nascerà la nuova caserma dei Carabinieri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vietri sul Mare: 17 gennaio torna la tradizionale Festa dei Ceramisti. Vietri sul Mare: 17 gennaio torna la tradizionale Festa dei Ceramisti - Sabato 17 gennaio, Vietri sul Mare celebra ancora una volta la sua tradizione più colorata e suggestiva con la Festa dei Ceramisti, evento organizzato e patrocinato dal Comune di Vietri sul Mare, in c ... ilvescovado.it

Vietri sul Mare, vigilia di Capodanno a ritmo dance - Vietri sul Mare si prepara a salutare il 2025 con una vigilia di Capodanno all'insegna della musica e del divertimento. ilvescovado.it

Vietri sul Mare, pugno duro contro la musica alta dei locali - Pugno duro del sindaco di Vietri sul Mare contro le diffusioni sonore notturne prodotte indiscriminatamente in ambienti all’aperto. ilmattino.it

CARNEVALE A VIETRI SUL MARE Gran Finale del Carnevale 2026 Ecco qualche ricordo delle edizioni precedenti risate, musica, colori e maschere che hanno reso questo weekend davvero speciale… e che anche quest’anno torneranno a farci s - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.