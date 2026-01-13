A Sondrio, con l'apertura delle iscrizioni, si introduce l’opzione 4+2, una nuova proposta formativa rivolta a studenti delle scuole superiori. Questa alternativa, già attiva al Caurga di Chiavenna e ora estesa a istituti di Sondrio e Tirano, offre percorsi specifici nel settore tecnico e ambientale. Di seguito, una guida chiara e dettagliata per comprendere questa opportunità educativa e le sue modalità di accesso.

SONDRIO È tempo di iscrizioni a scuola e visto che il via libera è arrivato da pochi giorni soltanto, è giunto anche il momento di illustrare nei dettagli alle famiglie e ai ragazzi che stanno per terminare la terza media l’ "opzione 4+2", che dopo il Caurga di Chiavenna, dal prossimo anno sarà attivato anche per alcuni indirizzi a Sondrio presso il Professionale Besta-Fossati e l’Istituto Tecnico Agrario di Sondrio - rispettivamente per l’articolazione "Manutenzione e Assistenza tecnica" e "Gestione dell’Ambiente e del Territorio" -, e a Tirano, all’Istituto Superiore Balilla Pinchetti che lo ha previsto sul corso MAT (Manutenzione e assistenza tecnica). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A scuola una busssola per l’"opzione 4+2"

