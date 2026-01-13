A San Gaudenzio chiusi i centri prelievi di Novara e Galliate
Il 22 gennaio, in occasione della festa patronale di San Gaudenzio, i centri prelievi dell'ospedale Maggiore di Novara e del presidio di Galliate rimarranno chiusi. L'azienda ospedaliero universitaria di Novara informa che questa chiusura temporanea riguarda entrambe le strutture, che non saranno accessibili ai pazienti in quella giornata. Si raccomanda di programmare di conseguenza eventuali visite o prelievi.
AOU NOVARA. 22 GENNAIO APERTURA CENTRI PRELIEVI DURANTE LE FESTIVITÀ.
