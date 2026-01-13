A Ponsacco il corso per Operatore Cinofilo o Educatore di 1° livello

A Ponsacco parte il corso per Operatore Cinofilo e Educatore di 1° livello, organizzato da Family Dog’s e riconosciuto ACSI. Alla sua terza edizione, il percorso si basa su un approccio pratico, rispettoso e approfondito della natura del cane, offrendo competenze professionali per chi desidera lavorare nel settore cinofilo. Il corso rappresenta un’occasione per acquisire conoscenze solide e un’esperienza qualificata nel rispetto dell’animale.

Parte il Corso per Operatore Cinofilo o Educatore di 1° livello, organizzato da Family Dog's e riconosciuto ACSI che giunge alla sua terza edizione e nasce da un percorso fondato sulla pratica reale, sul rispetto e su una conoscenza profonda del cane. Realizzato in collaborazione con il Canile di.

Corso per operatore cinofilo: "E’ aperto a chiunque" - "Siamo felici di annunciare l’inizio di un nuovo corso di formazione per diventare operatore cinofilo riconosciuto Acsi, dedicato a tutti... lanazione.it

Animali Come diventare un operatore cinofilo - Luca Santamaria, istruttore del corso: "Il cane è una specie diversa dalla nostra , dobbiamo approcciarci ad esso con gli strumenti giusti" PONSACCO"Un cane merita di essere amato e rispettato e noi ... lanazione.it

