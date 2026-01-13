A Napoli trovato morto un clochard al terminal del Molo Beverello

A Napoli, al terminal del Molo Beverello, è stato rinvenuto senza vita un uomo, presumibilmente un senzatetto, deceduto dopo aver accusato un malore. La vittima era conosciuta nella zona e frequentava regolarmente l’area. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, al momento senza ulteriori dettagli disponibili.

Un uomo è morto ieri sera nel terminal aliscafi di Molo Beverello, dopo aver accusato un malore: si tratterebbe a quanto pare di un senzatetto che sarebbe stato visto frequentare la struttura più volte negli ultimi tempi. L'uomo, verso le 20.30 di ieri sera, mentre si trovava nei pressi di una delle biglietterie delle compagnie di navigazione che operano nell'hub portuale cittadino dei mezzi veloci, si sarebbe accasciato al suolo all'improvviso. In seguito il suo corpo sarebbe stato notato e qualcuno ha provveduto ad allertare il 118 i cui operatori, una volta arrivati sul posto, hanno provato a rianimarlo ma senza riuscirci.

