A Monza la finta rotonda killer dove si moltiplicano gli incidenti

Un incrocio che dovrebbe essere una rotonda ma che non lo è perché la strada è "praticamente un rettilineo". E dove la visibilità di chi guida è perennemente inficiata per via del gran numero di auto posteggiate negli spazi adiacenti. L'ultimo incidente si è verificato nella giornata di lunedì 12.

monza finta rotonda killerA Monza la (finta) rotonda killer dove si moltiplicano gli incidenti - Un lettore di MonzaToday, Andrea Ferrari, residente al civico 22 di via Monte Bianco, si è infatti rivolto alla redazione per raccontare la difficile situazione che contraddistingue la viabilità nel ... monzatoday.it

