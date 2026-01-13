A Monza la finta rotonda killer dove si moltiplicano gli incidenti
Un incrocio che dovrebbe essere una rotonda ma che non lo è perché la strada è "praticamente un rettilineo". E dove la visibilità di chi guida è perennemente inficiata per via del gran numero di auto posteggiate negli spazi adiacenti. L'ultimo incidente si è verificato nella giornata di lunedì 12. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: La mappa delle strade "killer" per le bici (e degli incidenti) a Monza e in Brianza
Leggi anche: Tassa di soggiorno, ecco le tariffe. Da 2 a 5 euro per gli alberghi. E gli affitti brevi si moltiplicano
A Monza la (finta) rotonda killer dove si moltiplicano gli incidenti - Un lettore di MonzaToday, Andrea Ferrari, residente al civico 22 di via Monte Bianco, si è infatti rivolto alla redazione per raccontare la difficile situazione che contraddistingue la viabilità nel ... monzatoday.it
L’incrocio “killer“ sulla Sp 13: "Serve una rotonda salvavita" - L’ultimo incidente mortale è stato lo scorso 6 agosto, vittima un motociclista sessantenne deceduto sul colpo dopo lo scontro con un’auto. ilgiorno.it
Monza protagonista oggi in TV Dalle 15.00, in diretta su Antenna 3, spazio all’associazione Il Veliero di Monza. Ospite in studio la giornalista Livia Ronca per raccontare storie, progetti e impegno sul territorio. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.