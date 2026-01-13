Un incrocio che dovrebbe essere una rotonda ma che non lo è perché la strada è "praticamente un rettilineo". E dove la visibilità di chi guida è perennemente inficiata per via del gran numero di auto posteggiate negli spazi adiacenti. L'ultimo incidente si è verificato nella giornata di lunedì 12. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: La mappa delle strade "killer" per le bici (e degli incidenti) a Monza e in Brianza

Leggi anche: Tassa di soggiorno, ecco le tariffe. Da 2 a 5 euro per gli alberghi. E gli affitti brevi si moltiplicano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A Monza la (finta) rotonda killer dove si moltiplicano gli incidenti - Un lettore di MonzaToday, Andrea Ferrari, residente al civico 22 di via Monte Bianco, si è infatti rivolto alla redazione per raccontare la difficile situazione che contraddistingue la viabilità nel ... monzatoday.it