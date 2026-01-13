A Milano prenderanno servizio 123 nuovi poliziotti entro fine gennaio

Da milanotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, entro la fine di gennaio, entreranno in servizio 123 nuovi agenti di polizia, contribuendo a rafforzare l'organizzazione locale. A livello nazionale, si prevede l'assegnazione di 3.000 nuovi poliziotti in tutto il territorio. Questi inserimenti mirano a migliorare la sicurezza e il presidio del territorio, in linea con le strategie delle forze dell’ordine per garantire un servizio più efficace alla cittadinanza.

Nei prossimi giorni a Milano arriveranno 123 nuovi poliziotti. Mentre da qui a fine mese a livello nazionale prenderanno servizio 3.500 nuovi agenti. Lo ha reso noto il Viminale, sottolineando che “salgono così complessivamente a 42.500 gli operatori delle forze di polizia assunti dall'inizio del. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sicurezza, in servizio 123 nuovi poliziotti

Leggi anche: Sicurezza: a gennaio in servizio 470 nuovi poliziotti a Roma

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

A Milano prenderanno servizio 123 nuovi poliziotti entro fine gennaio; 3.500 nuovi poliziotti prenderanno servizio a gennaio.

milano prenderanno servizio 123Sicurezza, in servizio 123 nuovi poliziotti - Altra iniezione di agenti a Milano, per potenziare tutte le attività di controllo del territorio in una metropoli in ... msn.com

milano prenderanno servizio 123A gennaio arrivano 3.500 nuovi poliziotti in tutta Italia, 141 saranno in servizio a Palermo - 500 nuovi agenti prenderanno servizio in tutta Italia facendo salire così il numero complessivo degli operatori delle Forze di polizia a 42. msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.