A Milano prenderanno servizio 123 nuovi poliziotti entro fine gennaio
A Milano, entro la fine di gennaio, entreranno in servizio 123 nuovi agenti di polizia, contribuendo a rafforzare l'organizzazione locale. A livello nazionale, si prevede l'assegnazione di 3.000 nuovi poliziotti in tutto il territorio. Questi inserimenti mirano a migliorare la sicurezza e il presidio del territorio, in linea con le strategie delle forze dell’ordine per garantire un servizio più efficace alla cittadinanza.
Nei prossimi giorni a Milano arriveranno 123 nuovi poliziotti. Mentre da qui a fine mese a livello nazionale prenderanno servizio 3.500 nuovi agenti. Lo ha reso noto il Viminale, sottolineando che “salgono così complessivamente a 42.500 gli operatori delle forze di polizia assunti dall'inizio del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
