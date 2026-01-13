A Le Brentelle di Rubano torna fino a marzo la pista sul ghiaccio
A Le Brentelle di Rubano riapre la pista di pattinaggio sul ghiaccio, disponibile fino a marzo. Dal 17 gennaio all’8 marzo, è possibile divertirsi ogni giorno dalle 14 alle 21, con orari prolungati nel fine settimana. La pista si trova di fronte all’ingresso principale del centro commerciale ed è un’opportunità per trascorrere momenti di svago in un ambiente sicuro e accessibile.
