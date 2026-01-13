A Latisana, il Nuvolì Alt Fratte si prepara alla sfida di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di serie A2 femminile. Domani sera, alle 20:30, le padovane affronteranno la Cda Volley Talmassons a Latisana, in provincia di Udine, con l’obiettivo di raggiungere la semifinale e avvicinarsi alla finale del torneo.

Un sogno chiamato finale di Coppa Italia di serie A2 di volley femminile. E' quello che insegue la compagine padovana del Nuvolì Alt Fratte che domani sera a Latisana (Udine) alle 20,30 affronterà il penultimo ostacolo contro la Cda Volley Talmassons Fvg. A contendersi un posto in finale una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Eccellenza. Moscati: "Il Tolentino può conquistare la finale di Coppa Italia»

Leggi anche: Coppa Italia – La Coppa Città di Lucca sarà Finale Nazionale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cda Talmassons, capitan Molinaro: Questa semifinale di Coppa Italia va vissuta senza paura.

A Latisana cariche per conquistare la finale di Coppa Italia - Il 14 gennaio alle 20,30 nella cittadina friulana Nuvolí AltaFratte si batterà contro Cda Volley Talmassons Fvg. padovaoggi.it