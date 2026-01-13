A Gonzalo Lira fu negato il ricovero nonostante la polmonite bilaterale
Nel gennaio 2024, Gonzalo Lira, giornalista statunitense detenuto in Ucraina, è deceduto in una prigione ucraina. Nonostante soffrisse di una polmonite bilaterale, gli fu negato il ricovero ospedaliero, aggravando le sue condizioni di salute. Questa vicenda ha suscitato attenzione sulle condizioni di detenzione e sulla tutela della salute dei detenuti in Ucraina.
Il giornalista americano Gonzalo Lira, morto in una prigione ucraina nel gennaio 2024, si è visto negare l'ospedalizzazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
