A fuoco struttura in legno paura in piena notte

Durante la notte, un incendio ha interessato una struttura in legno nel comune di Baiso. L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco di Castelnovo Monti ha evitato conseguenze più gravi. L’evento ha generato timori tra i residenti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti o danni rilevanti. La vicenda sottolinea l'importanza di un pronto intervento e di misure di prevenzione antincendio.

Incendio in piena notte in un casolare del comune di Baiso, grande paura ma per fortuna nulla di particolarmente grave grazie anche al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Castelnovo Monti. L'incendio si è sviluppato all'improvviso nella notte del 12 gennaio intorno alle ore 2.30 in località Via Molino Vetrina di Baiso. Divampèato l'incendio, le fiamme hanno interessato una struttura esterna alle abitazioni in legno adibita a ricovero attrezzi, situata nelle pertinenze di una seconda casa. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri della Stazione di Carpineti unitamente alle squadre dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti.

