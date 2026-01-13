A Cortina in pista anche per le donne del mio Paese | il mio cuore è là

Samaneh Beyrami Baher, atleta iraniana, si prepara a competere a Cortina, portando con sé il desiderio di rappresentare il suo Paese. Tra ambizioni sportive e impegno sociale, continua a sciare affrontando le sfide della fatica e della repressione. La sua storia è un esempio di determinazione e speranza, mentre il suo cuore rimane legato all’Iran, nonostante le difficoltà che attraversa.

La testa corre verso l'Olimpiade. Il cuore, invece, resta inchiodato al suo Iran che brucia. Samaneh Beyrami Baher continua a sciare ignorando la fatica, combattuta tra il rappresentare il proprio Paese e il desiderio di libertà e diritti per la sua gente. Perché c'è un'Olimpiade da onorare, è stata portabandiera dell'Iran a PyeongChang 2018 ed è in predicato di esserlo anche a Milano Cortina, ma proprio quelle istituzioni che ha rappresentato al massimo livello sportivo stanno uccidendo la sua gente. Sui social Samaneh racconta tutto, giorno dopo giorno. Rilancia immagini, appelli, frammenti di verità che sfuggono alla censura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

